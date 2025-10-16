Россиянку Алексееву исключили из UFC

Спортсменка потерпела три поражения в четырех боях на турнирах организации

Редакция сайта ТАСС

Ирина Алексеева © ZUMA Press Wire via Reuters Connect

ВАШИНГТОН, 16 октября. /ТАСС/. Россиянка Ирина Алексеева исключена из числа участников Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC). Об этом сообщается на сайте UFC.

В ночь на 12 октября Алексеева проиграла бразильянке Беатрис Меските на турнире UFC в Рио-де-Жанейро. После этого на счету россиянки стало пять побед и четыре поражения в смешанных единоборствах (MMA). Россиянка провела четвертый бой в UFC, но смогла победить лишь в дебютном - в апреле 2023 года.

Алексеевой 35 лет, она является чемпионкой мира по самбо 2014 года в весовой категории до 72 кг.