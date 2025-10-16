Тренер "Зенита" Семак объяснил повышение конкуренции в РПЛ

Специалист отметил, что многие команды подтянулись к петербургскому клубу

Редакция сайта ТАСС

Главный тренер "Зенита" Сергей Семак © Егор Алеев/ ТАСС

МОСКВА, 16 октября. /ТАСС/. Уровень конкуренции в Мир - Российской премьер-лиге (РПЛ) хороший, так как многие клубы подтянулись к петербургскому "Зениту". Такое мнение ТАСС высказал главный тренер "Зенита" Сергей Семак.

В двух последних сезонах РПЛ чемпион определялся в заключительном, 30-м туре. В текущем сезоне лидирует ЦСКА с 24 очками, следом идут московский "Локомотив" и "Краснодар", у которых на одно очко меньше.

"Сейчас хороший уровень конкуренции в РПЛ, на мой взгляд. Мне кажется, что это связно с тем, что многие команды подтянулись к "Зениту", сейчас разницы большой не вижу", - сказал Семак.