Теннисистка Самсонова не сумела выйти в четвертьфинал турнира в Нинбо

Россиянка уступила американке Маккартни Кесслер

Людмила Самсонова © WUHAN OPEN OFFICIAL 2025/ VCG via Reuters Connect

ШАНХАЙ, 16 октября. /ТАСС/. Россиянка Людмила Самсонова уступила американке Маккартни Кесслер во втором круге турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в китайском Нинбо.

Встреча завершилась со счетом 7:6 (7:5), 6:1 в пользу американки, выступающей без номера посева. Самсонова была посеяна под 8-м номером. В четвертьфинале Кесслер сыграет с победительницей встречи между россиянкой Екатериной Александровой и китаянкой Юань Юэ.

Кесслер 26 лет, она располагается на 33-й позиции мирового рейтинга. В ее активе три титула WTA, два из которых американка завоевала в текущем сезоне. На турнирах Большого шлема теннисистка лишь раз дошла до второго круга - на Открытом чемпионате Австралии в 2024 году.

Самсоновой 26 лет, она находится на 18-й строчке в рейтинге WTA. В активе теннисистки пять побед на турнирах под эгидой организации. Лучшим результатом спортсменки на турнирах Большого шлема является выход в четвертьфинал Уимблдона в 2025 году. В составе сборной России Самсонова в 2021 году стала обладательницей Кубка Билли Джин Кинг.

Турнир в Нинбо относится к категории WTA 500 и проводится на покрытии "хард". Соревнование завершится 19 октября. Действующей победительницей турнира является Дарья Касаткина, которая с марта представляет Австралию.