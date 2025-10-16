Ольховский считает, что Мирра Андреева потеряла уверенность в себе

Ранее теннисистка проиграла во втором круге турнира в Китае

Мирра Андреева © Wang He/ Getty Images

МОСКВА, 16 октября. /ТАСС/. Российская теннисистка Мирра Андреева потеряла уверенность в своих силах. Такое мнение ТАСС высказал победитель двух турниров Большого шлема в миксте Андрей Ольховский.

Ранее Андреева уступила китаянке Чжу Линь во втором круге турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в китайском Нинбо.

"Сложно сказать, что сейчас происходит с Миррой, но видно, что у нее пропала уверенность в своей игре, своих силах, - сказал Ольховский. - В начале своей карьеры она была мало известна соперницам, теперь на нее серьезно настраиваются, так как она игрок первой десятки мирового рейтинга. К тому же, от нее постоянно ждут высоких результатов, и это не может не давить в 18 лет".

Андреева занимает 6-е место в рейтинге WTA, на ее счету три победы на турнирах под эгидой организации в одиночном разряде. Ее лучшим результатом на турнирах Большого шлема является выход в полуфинал Открытого чемпионата Франции 2024 года. На Олимпийских играх в Париже Андреева и Шнайдер стали серебряными призерами в парном разряде.