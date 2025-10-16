Гимнаста Александра Дитятина похоронят в Петербурге на Богословском кладбище

Трехкратный олимпийский чемпион скончался на 69-м году жизни

Редакция сайта ТАСС

Александр Дитятин, 1980 год © Николай Науменков/ ТАСС

МОСКВА, 16 октября. /ТАСС/. Трехкратный олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Александр Дитятин будет похоронен на Богословском кладбище в Санкт-Петербурге. Об этом ТАСС сообщила президент Федерации спортивной гимнастики Санкт-Петербурга Наталья Михайловская.

14 октября пресс-служба РПГУ им. А. И. Герцена, в котором преподавал Дитятин, сообщила о смерти гимнаста. Ему было 68 лет.

"Александр Дитятин будет похоронен 18 октября на Богословском кладбище Санкт-Петербурга", - сказала Михайловская.

На Олимпийских играх 1980 года в Москве Дитятин завоевал медали во всех дисциплинах, выиграв три золотые, четыре серебряные и одну бронзовую награду. Он остается единственным гимнастом в истории, выигравшим восемь медалей на одних Играх. Его рекорд повторил американский пловец Майкл Фелпс - в 2004 году он завоевал шесть золотых и две бронзовые награды Игр, а в 2008-м - восемь золотых медалей.

На Олимпийских играх 1976 года Дитятин стал двукратным серебряным призером. Семь раз он становился чемпионом мира, также в его активе две серебряные и три бронзовые награды мировых первенств, четырежды он побеждал на чемпионатах Европы. В 2004 году Дитятина включили в Международный зал гимнастической славы.