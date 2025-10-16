Вероника Кудерметова не сумела выйти в четвертьфинал турнира в Нинбо

Российская теннисистка уступила итальянке Жасмин Паолини

Редакция сайта ТАСС

ШАНХАЙ, 16 октября. /ТАСС/. Россиянка Вероника Кудерметова уступила итальянке Жасмин Паолини во втором круге турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в китайском Нинбо.

Встреча завершилась со счетом 2:6, 5:7 в пользу итальянки, посеянной под вторым номером. Кудерметова выступала без номера посева. В четвертьфинале Паолини сыграет против швейцарки Белинды Бенчич.

Паолини 29 лет, она располагается на восьмой строчке в мировом рейтинге. Итальянка выиграла три турнира WTA в одиночном разряде. В прошлом году она дошла до финала Уимблдона и Открытого чемпионата Франции. Паолини является олимпийской чемпионкой в парном разряде, в финале турнира в Париже она вместе с Сарой Эррани обыграла россиянок Мирру Андрееву и Диану Шнайдер.

Кудерметовой 28 лет, она занимает 31-е место в рейтинге WTA. Россиянка выиграла два титула под эгидой организации в одиночном разряде. В 2022 году она дошла до четвертьфинала Открытого чемпионата Франции, показав лучший результат на турнирах Большого шлема. В составе сборной России теннисистка стала обладательницей Кубка Билли Джин Кинг (2021).

Турнир в Нинбо относится к категории WTA 500 и проводится на покрытии "хард". Соревнование завершится 19 октября. Действующей победительницей турнира является Дарья Касаткина, которая с марта представляет Австралию.