Тренер ЦСКА Челестини рассказал о восстановлении Акинфеева после травмы

Голкипер получил растяжение голеностопа в матче против "Спартака"

Редакция сайта ТАСС

Игорь Акинфеев © Сергей Савостьянов/ ТАСС

ВАТУТИНКИ /Московская область/, 16 октября. /ТАСС/. Восстановление вратаря и капитана ЦСКА Игоря Акинфеева идет хорошими темпами, возможность его участия в матче с "Локомотивом" тренерский штаб оценит в пятницу. Об этом журналистам сообщил главный тренер ЦСКА Фабио Челестини.

Акинфеев пропустил тренировку ЦСКА в четверг. 18 октября армейский клуб в гостях сыграет с "Локомотивом" в матче 12-го тура Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ).

"У Игоря идет хороший прогресс [в восстановлении], завтра его оценим. Тамерлану Мусаеву нужно чуть больше времени, его процесс восстановления тоже идет хорошо, - сказал Челестини. - У Матеуса Алвеса вчера случилась небольшая проблема, оценим завтра. Де Лусиано лучше, но ему нужно время. Что касается Игоря Дивеева, то здесь нужно быть осторожными. Это форма тренировочного процесса. Дивеев не тренировался пять дней и сыграл 45 минут за сборную России. Все получилось очень хорошо".

"У "Локомотива" высокое качество игроков, будет очень сложный матч. Мы будем там, чтобы выиграть, постараемся провести хороший матч", - добавил главный тренер ЦСКА.

Акинфеев получил травму в матче 11-го тура РПЛ с московским "Спартаком" (3:2). Позднее в ЦСКА сообщили, что вратарь избежал серьезного повреждения, у него выявлено растяжение голеностопа. Как сообщал ТАСС, срок восстановления Акинфеева ориентировочно займет от 14 до 17 дней.