Батраков прокомментировал информацию о своей трансферной стоимости

По словам полузащитника "Локомотива", на него это никак не давит

Алексей Батраков © Дмитрий Рогулин/ ТАСС

ТАСС, 16 октября. Полузащитник московского "Локомотива" Алексей Батраков рассказал, что на него не давят слухи об уходе из клуба и трансферная стоимость. Об этом он сообщил "Спорт-Экспрессу".

По оценке Международного центра спортивных исследований в футболе (CIES) его стоимость составляет €43,9 млн. Контракт Батракова с "Локомотивом" действует до лета 2029 года.

"На меня это никак не давит. Это все просто разговоры. Подхожу к этому с холодной головой", - сказал Батраков.

Батракову 20 лет, он является воспитанником "Локомотива", в текущем сезоне он забил 11 мячей и отдал 3 результативные передачи в 15 матчах в разных турнирах.