Батраков прокомментировал информацию о своей трансферной стоимости
Редакция сайта ТАСС
10:26
ТАСС, 16 октября. Полузащитник московского "Локомотива" Алексей Батраков рассказал, что на него не давят слухи об уходе из клуба и трансферная стоимость. Об этом он сообщил "Спорт-Экспрессу".
По оценке Международного центра спортивных исследований в футболе (CIES) его стоимость составляет €43,9 млн. Контракт Батракова с "Локомотивом" действует до лета 2029 года.
"На меня это никак не давит. Это все просто разговоры. Подхожу к этому с холодной головой", - сказал Батраков.
Батракову 20 лет, он является воспитанником "Локомотива", в текущем сезоне он забил 11 мячей и отдал 3 результативные передачи в 15 матчах в разных турнирах.