Теннисистка Александрова вышла в четвертьфинал турнира в Нинбо

Россиянка победила в двух сетах китаянку Юань Юэ

Редакция сайта ТАСС

Екатерина Александрова © Lintao Zhang/ Getty Images

ШАНХАЙ, 16 октября. /ТАСС/. Россиянка Екатерина Александрова обыграла китаянку Юань Юэ во втором круге турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в китайском Нинбо.

Встреча завершилась со счетом 6:3, 6:3 в пользу россиянки, посеянной под четвертым номером. Юань Юэ выступала без номера посева. В четвертьфинале Александрова сыграет с американкой Маккартни Кесслер.

Александровой 30 лет, она занимает 10-е место в рейтинге WTA. На счету спортсменки пять побед на турнирах под эгидой организации. Лучшим результатом россиянки на турнирах Большого шлема является выход в четвертый круг на Уимблдоне (2023, 2025), Открытом чемпионате Франции (2025) и Открытом чемпионате США (2025). В 2021 году в составе сборной России теннисистка выиграла Кубок Билли Джин Кинг.

27-летняя Юань Юэ располагается на 108-й строчке в мировом рейтинге. Китаянка выиграла один титул WTA в одиночном разряде. В 2022 году она дошла до третьего круга Открытого чемпионата США, что является лучшим результатом теннисистки на турнирах Большого шлема.

Турнир в Нинбо относится к категории WTA 500 и проводится на покрытии "хард". Соревнование завершится 19 октября. Действующей победительницей турнира является Дарья Касаткина, которая с марта представляет Австралию.