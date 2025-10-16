Аленичев считает Тихонова одним из лучших российских футболистов в истории

Бывшие футболисты играли вместе в московском "Спартаке"

Андрей Тихонов и Дмитрий Аленичев, 1997 год © Игорь Уткин/ ТАСС

МОСКВА, 16 октября. /ТАСС/. Восьмикратный чемпион России в составе московского "Спартака" Андрей Тихонов является одним из лучших российских футболистов в истории. Такое мнение ТАСС высказал его бывший одноклубник Дмитрий Аленичев.

16 октября Тихонову исполнилось 55 лет.

"Сложный вопрос - определить лучшую тройку российских футболистов с 1992 года. Конечно, связка Валерий Карпин - Александр Мостовой, Виктор Онопко, Игорь Колыванов, Сергей Кирьяков, Юрий Никифоров, Илья Цымбаларь. Конечно, это и мои друзья Андрея Тихонов, Егор Титов, было приятно играть и в "Спартаке", и в сборной, - сказал Аленичев. - Но вообще сложно выделить тройку. Сейчас в сборную приезжают три человека из-за границы, когда была сборная у нас, то 15-17 человек было из иностранных хороших чемпионатов. Конечно, Андрей Аршавин входит в эту когорту".

Тихонов как футболист выступал за "Вымпел", "Титан" из Реутова, самарские "Крылья Советов", "Маккаби" из Тель-Авива, подмосковные "Химки", "Локомотив" из Астаны. С января 2024 года он возглавляет красноярский "Енисей", также он работал в "Астане", "Крыльях Советов", был ассистентом в "Краснодаре" и московском "Спартаке".