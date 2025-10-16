Главный тренер "Ростова" Альба прокомментировал уход Арутюнянца

Функционер занимал должность президента клуба с 2017 года

Главный тренер "Ростова" Джонатан Альба © Виталий Невар/ ТАСС

ТАСС, 16 октября. Главный тренер "Ростова" Джонатан Альба не ожидал ухода Арташеса Арутюнянца с поста президента футбольного клуба. Об этом он рассказал "Спорт-Экспрессу".

Арутюнянц покинул пост президента "Ростова" в среду.

"Для меня это было неожиданно. Не думаю, что кто-то в команде воспринял эту новость положительно, - сказал Альба. - Тем не менее он акционер клуба и состоит в совете директоров. Не думаю, что уход с должности президента сильно повлияет на его участие в жизни команды".

Арутюнянцу 51 год, он является генеральным директором компании "Южный капитал", которая работает в сфере покупки и продажи недвижимости. Он стал президентом "Ростова" в 2017 году, входит в совет директоров клуба. За этот период лучшим результатом "Ростова" в чемпионате России стало четвертое место в сезоне-2022/23, клуб также доходил до полуфинала и финала кубка страны, в сезоне-2020/21 принимал участие в квалификации Лиги Европы.