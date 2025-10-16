Футбольный клуб "Знамя труда" не прекратит существование

В клубе заявили об отсутствии финансовых проблем

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 16 октября. /ТАСС/. Руководство подмосковного клуба "Знамя труда" формирует бюджет на следующий сезон, поэтому вопрос о прекращении существования команды не стоит. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе клуба.

Ранее Telegram-канал Sport Baza сообщил о том, что клуб может прекратить существование из-за финансовых проблем. По информации канала, футболистам два месяца не платят зарплату, также руководство планирует сэкономить на транспорте до Волгограда на матч с командой "Ротор-2", который состоится 18 октября.

"В связи с появившейся информацией в СМИ об экономии на транспорте для команды "Знамя труда" и возможном закрытии клуба считаем необходимым внести ясность, - сказали в клубе. - Со стороны клуба были рассмотрены несколько вариантов, каким образом добираться на выездной матч до Волгограда. Рассматривались: поезд, автобус и самолет. Сейчас часто встречаются задержки или отмены рейсов. Дабы избежать форс-мажоров, принято решение ехать на поезде, чтобы в дороге футболисты могли спокойно отдохнуть и выспаться, а обратно из Волгограда команда полетит на самолете".

"Что касается будущего старейшего клуба, то уже сейчас руководством формируется бюджет на следующий сезон. Речи о прекращении существования клуба не стоит", - добавили в организации.

"Знамя труда" было основано в 1909 году и является одним из старейших клубов России. В 1962 году подмосковная команда доходила до финала Кубка СССР, где уступила "Шахтеру" из Донецка. На данный момент клуб выступает в дивизионе Б Второй лиги. "Знамя труда" занимает пятое место в турнирной таблице группы 3, имея в активе 46 очков по итогам 25 матчей.