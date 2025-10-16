Российские лыжники не выступят на этапе КМ в Руке даже в случае допуска FIS

Президент Лыжной ассоциации Финляндии Сирпа Коркатти заявила, что "россиянам нечего делать в Руке"

ТАСС, 16 октября. Российским лыжникам не разрешат участвовать в этапе Кубка мира в Финляндии даже в случае допуска со стороны Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS). Об этом заявила президент Лыжной ассоциации Финляндии Сирпа Коркатти, комментарий которой приводит газета Helsingin Sanomat.

"Россиянам нечего делать в Руке, так как действует запрет на въезд", - сказала Коркатти.

Этап Кубка мира в Руке пройдет 28-30 ноября

Российские и белорусские спортсмены отстранены от соревнований FIS с марта 2022 года, организация отказывается допускать их даже в нейтральном статусе. При этом ее президент Йохан Элиаш ранее неоднократно заявлял о необходимости допуска спортсменов обеих стран до Олимпиады 2026 года.

Вопрос допуска россиян будет рассмотрен FIS 21 октября. Положительное решение позволит россиянам выступить на этапах Кубка мира, которые станут отборочными соревнованиями на Олимпиаду. Первые старты по лыжным гонкам, прыжкам с трамплина, двоеборью и сноуборду запланированы на ноябрь.