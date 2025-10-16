Футболисты Сперцян и Ндонг урегулировали конфликт

Стороны не имеют друг к другу претензий, сообщил глава КДК РФС Артур Григорьянц

Полузащитник "Краснодара" Эдуард Сперцян © Степан Ноздрев/ ТАСС

МОСКВА, 16 октября. /ТАСС/. Полузащитник футбольного клуба "Краснодар" Эдуард Сперцян и защитник грозненского "Ахмата" Усман Ндонг урегулировали конфликт. Об этом журналистам сообщил глава контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц.

"В результате обмена репликами возникло недопонимание. В присутствии руководителей клубов конфликт был урегулирован, стороны не имеют друг к другу претензий. В связи с этим они просят КДК учитывать факт примирения и исключить из повестки дня вопрос о возможном нарушении дисциплинарного регламента в части возбуждения ненависти по признакам расы", - сказал Григорьянц.

4 октября "Краснодар" обыграл "Ахмат" (2:0) в матче 11-го тура Мир - Российской премьер-лиги. Ндонг был удален с поля на 86-й минуте в результате стычки со Сперцяном, который по итогам эпизода получил желтую карточку. 5 октября "Ахмат" выступил с заявлением в поддержку Ндонга. Также в грозненском клубе потребовали провести расследование в отношении Сперцяна и вынести наказание за расистские действия.