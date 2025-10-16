Журова: CAS может признать дискриминацию россиян в разных видах спорта

В четверг юридическая компания Sila Lawyers сообщила, что CAS признал дискриминационным решение Европейского союза настольного тенниса не приглашать россиян на свои соревнования

МОСКВА, 16 октября. /ТАСС/. Спортивный арбитражный суд в Лозанне (CAS) может признать дискриминационным решение о недопуске российских спортсменов в разных видах спорта, а не только в настольном теннисе. Такое мнение ТАСС высказала олимпийская чемпионка по конькобежному спорту, депутат Госдумы Светлана Журова.

"Конечно, вслед за этим решением CAS может признать дискриминацию российских спортсменов и в других видах спорта. Есть такое понятие в юриспруденции, как прецедент. Я знаю, что сейчас некоторые федерации ведут разбирательства. Если их дела также будут рассмотрены положительно, я думаю, можно будет ожидать иски в дальнейшем", - сказала Журова.