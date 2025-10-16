В Федерации дзюдо России отметили важность стартующего чемпионата России

Турнир пройдет в Екатеринбурге, в нем примут участие более 500 спортсменов из 63 регионов России

Редакция сайта ТАСС

© Сергей Фаюстов/ ТАСС

ЕКАТЕРИНБУРГ, 16 октября. /ТАСС/. Стартующий в Екатеринбурге Фонбет - чемпионат России по дзюдо очень важен для спортсменов, так как в российской сборной происходит смена поколений. Об этом на открытии турнира заявил спортивный директор Федерации дзюдо России Кирилл Денисов.

Чемпионат страны завершится 19 октября.

"В преддверии нового олимпийского цикла турнир очень важен для ребят, потому что сейчас происходит смена поколений, и очень много молодых ребят заявляют о себе. Мы вместе с нашим государством ведем соответствующую работу и будем стараться, чтобы в 2028 году Олимпийские игры прошли с российской командой, под российским флагом и с российскими спортсменами", - отметил Денисов.

В чемпионате России примут участие более 500 спортсменов из 63 регионов России. Всего будет разыграно 14 комплектов медалей в индивидуальном зачете и 2 в командном, общий призовой фонд составит порядка 11 млн рублей.

"Мы очень рады, что именно Екатеринбург и Свердловская область выбраны площадкой для проведения чемпионата России. В нашем регионе дзюдо занимается более 7 тыс. человек, и это очень большая цифра. Я никогда не встречал более справедливых людей, чем тех, кто прошел школу дзюдо. Хочу пожелать вам, уважаемые участники, побед в спорте и в жизни", - поприветствовал гостей заместитель губернатора Свердловской области Василий Козлов.