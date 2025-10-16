Дзепка рассказала, что ей было важно пойти на два элемента ультра-си

Спортсменка выиграла первый этап юниорского Гран-при России в Москве

МОСКВА, 16 октября. /ТАСС/. У фигуристки Софии Дзепки не было мыслей отказаться от второго четверного тулупа в произвольной программе на первом этапе юниорского Гран-при России в Москве. Об этом она рассказала журналистам.

Дзепка стала первой, набрав 213,26 балла. В произвольной программе она прыгнула один четверной тулуп, со второго упала.

"Прокат показал, над чем нужно еще работать. По представлению программы мне показалось, что сейчас я проехала неплохо, достойно, с учетом технической ошибки. Не было мыслей не пойти на второй четверной тулуп, - отметила Дзепка. - Мне просто важно было попробовать зайти на два ультра-си в программе. На мой взгляд, мне чуть-чуть не хватило для того, чтобы выехать его".

"Удобнее ли, что между четверными тулупами тройной сальхов? Нет, мне так не очень удобно, но так рисунок программы выглядит более разнообразно, чем если я буду подряд делать два четверных", - добавила Дзепка.