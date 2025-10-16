Юрист рассказал о возможных последствиях решения CAS по настольному теннису

В четверг юридическая компания Sila Lawyers сообщила, что CAS признал дискриминационным решение Европейского союза настольного тенниса не приглашать россиян на свои соревнования

МОСКВА, 16 октября. /ТАСС/. Спортивный арбитражный суд (CAS) учитывает практику своих дел, поэтому признание недопуска российских игроков в настольный теннис дискриминационным даст импульс восстановлению всего российского спорта. Об этом ТАСС рассказал спортивный юрист Сергей Алексеев.

В четверг юридическая компания Sila Lawyers сообщила, что CAS признал дискриминационным решение Европейского союза настольного тенниса не приглашать российских спортсменов и официальных лиц на свои соревнования.

"Это решение показательно тем, что оно соответствует нормам международного спортивного права. В большинстве видов происходит грубое нарушение прав спортсменов и дискриминация по национальному признаку. В частности, грубо нарушаются право равного доступа на участие в соревнованиях, право на труд, имущественные права, потому что спортсмены теряют возможность получать призовые. Формально в CAS нет прецедентного права, но, конечно, там учитывают свою же практику при рассмотрении аналогичных дел, поэтому решение о признании дискриминации в настольном теннисе должно дать мощнейший импульс для полного восстановления прав всего российского спорта", - сказал Алексеев.