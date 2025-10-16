Реклама на ТАСС
Российский боксер Гассиев проведет бой за титул чемпиона мира по версии WBA

Поединок против болгарина Кубрата Пулева состоится 12 декабря в Дубае
14:32

Мурат Гассиев

© Антон Новодережкин/ ТАСС

ТАСС, 16 октября. Россиянин Мурат Гассиев проведет бой за титул чемпиона мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA) в тяжелом весе с болгарином Кубратом Пулевым. Об этом сообщает пресс-служба Международной боксерской ассоциации (IBA).

Поединок состоится 12 декабря в Дубае.

Гассиеву 32 года, на его счету 32 победы (25 нокаутом) и 2 поражения. Ранее он владел титулами чемпиона мира по версиям Международной боксерской федерации и Всемирной боксерской ассоциации в первом тяжелом весе.

Пулеву 44 года. Он одержал 32 победы (14 нокаутом) при 3 поражениях. Болгарин является действующим чемпионом WBA. 

