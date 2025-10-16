Дегтярев прокомментировал решение CAS в отношении игроков в настольный теннис

Ранее Спортивный арбитражный суд признал дискриминационным решение Европейского союза настольного тенниса не приглашать россиян на свои турниры

МОСКВА, 16 октября. /ТАСС/. Решение Спортивного арбитражного суда (CAS) в отношении российских игроков в настольный теннис является базисом для других федераций и Олимпийского комитета России (ОКР). Об этом заявил министр спорта РФ Михаил Дегтярев, комментарий которого ТАСС предоставила пресс-служба ведомства.

В четверг юридическая компания Sila Lawyers сообщила, что CAS признал дискриминационным решение Европейского союза настольного тенниса не приглашать российских спортсменов и официальных лиц на свои соревнования.

"Важно отметить, хотя CAS и указал, что это решение не имеет прецедентного характера, это не так. Это однозначно прецедент и базис для других федераций, для Олимпийского комитета России при судебных тяжбах в интересах наших спортсменов. Будем продолжать борьбу в юридическом плане, потому что спортсмены не несут никакой ответственности ни за отношения между странами, ни за решения правительств. И они по Олимпийской хартии должны иметь право соревноваться и защищать цвета национального флага России", - подчеркнул Дегтярев.

"Решение Спортивного арбитражного суда, удовлетворившего апелляцию Федерации настольного тенниса России против Европейского союза настольного тенниса, принято не сегодня, но сейчас была опубликована резолютивная часть. В ней черным по белому признан дискриминационный характер в отстранении российских спортсменов в настольном теннисе. Большая работа проделана Федерацией настольного тенниса России. Молодцы", - добавил он.

Министр подчеркнул, что Олимпийский комитет России усилил юридическую команду, привлекая ведущих специалистов для защиты интересов спортсменов в международных инстанциях. "Я напомню, что штат юристов олимпийского комитета увеличен в несколько раз, мы наняли лучших адвокатов в Лозанне. Судебные разбирательства в интересах российских спортсменов продолжатся. В частности, Олимпийский комитет России вместе с Федерацией бобслея России и Федерацией санного спорта России также продолжает судебные тяжбы, отстаивая права наших спортсменов на участие в Олимпийских играх в Милане в 2026 году, эта работа будет продолжена и усилена", - заключил Дегтярев, который также является главой ОКР.