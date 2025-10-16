"Торпедо" одержало крупную победу в первом матче после возвращения Кононова

Команда разгромила со счетом 3:0 "Велес" в Кубке России

Главный тренер "Торпедо" Олег Кононов © Валерий Шарифулин/ ТАСС

ХИМКИ /Московская область/, 16 октября. /ТАСС/. Московское "Торпедо" со счетом 3:0 одержало победу над столичным "Велесом" в пятом раунде "пути регионов" Фонбет - Кубка России по футболу. Матч прошел на "Арене Химки".

В составе победителей забитыми мячами отметились Артур Галоян (7-я минута, с пенальти), Душан Бакич (45+2) и Александр Юшин (67).

В следующем раунде "Торпедо" встретится с победителем пары "Черноморец" - "Кубань-Холдинг".

Олег Кононов провел первый матч на посту главного тренера "Торпедо" после возвращения в клуб спустя два месяца.

Кубок России разделен на "путь РПЛ" и "путь регионов". На групповом этапе "пути РПЛ" команды сыграют по шесть матчей, две лучшие команды каждого квартета выйдут в плей-офф "пути РПЛ", третья продолжит выступление в "пути регионов". В "пути регионов" до плей-офф нужно пройти шесть раундов. Действующим обладателем Кубка России является московский ЦСКА, который вместе со столичным "Локомотивом" делит первое место по числу побед в турнире (девять).