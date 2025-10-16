Теннисист Хачанов не смог выйти в четвертьфинал турнира в Алма-Ате

Во втором круге россиянин уступил немцу Яну-Леннарду Штруффу

Карен Хачанов © Hu Chengwei/ Getty Images

АЛМА-АТА, 16 октября. /ТАСС/. Россиянин Карен Хачанов уступил немцу Яну-Леннарду Штруффу во втором круге турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Алма-Ате.

Встреча завершилась со счетом 4:6, 7:6 (7:5), 6:3 в пользу Штруффа, который участвует в турнире без номера посева. Хачанов был посеян под 1-м номером. В четвертьфинале Штруфф сыграет с французом Корентеном Муте (8).

29-летний Хачанов занимает 10-е место в рейтинге ATP. На счету россиянина 7 побед на турнирах под эгидой организации. Лучшим результатом спортсмена на турнирах Большого шлема является выход в полуфинал US Open (2022) и Australian Open (2023). В 2021 году Хачанов стал серебряным призером Олимпийских игр в одиночном разряде, а в составе российской команды - обладателем Кубка Дэвиса.

Штруффу 35 лет, он занимает 98-ю строчку в мировом рейтинге. В его активе 1 титул ATP в одиночном разряде. На турнирах Большого шлема немец доходил до четвертого круга на Roland Garros (2019, 2021) и US Open (2025).

Турнир в Алма-Ате относится к категории ATP 250 и проводится на покрытии "хард". Соревнование завершится 19 октября. Хачанов является действующим победителем турнира.