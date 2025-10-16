Первое признание. CAS обнаружил дискриминацию российских спортсменов

В четверг стало известно, что Спортивный арбитражный суд признал дискриминационным решение Европейского союза настольного тенниса об исключении российских и белорусских спортсменов и официальных лиц из соревнований

Редакция сайта ТАСС

© Егор Алеев/ ТАСС

МОСКВА, 16 октября. /ТАСС/. Спортивный арбитражный суд (CAS) признал дискриминационным решение Европейского союза настольного тенниса (ETTU) об исключении российских и белорусских спортсменов и официальных лиц из соревнований в связи с началом спецоперации на Украине. Об этом сообщила пресс-служба юридической компании Sila Lawyers.

"В прецедентном решении CAS удовлетворил апелляцию Федерации настольного тенниса России против ETTU, впервые признав, что отстранение российских спортсменов носило дискриминационный характер. Дело касалось решения ETTU от 2022 года об исключении российских и белорусских спортсменов и официальных лиц из всех соревнований в связи с вооруженным конфликтом на Украине. CAS постановил, что такое решение нарушает принципы политического нейтралитета и недискриминации, закрепленные как в конституции ETTU, так и в Олимпийской хартии. Особо важно, что CAS признал меру непропорциональной, поскольку не были рассмотрены менее ограничительные альтернативы, такие как участие под нейтральным флагом. При этом запрет на использование национальной символики был признан допустимым, поскольку не препятствовал участию спортсменов, а лишь снижал политическую напряженность", - говорится в заявлении Sila Lawyers.

Читайте также

CAS впервые признал дискриминационными санкции в отношении россиян

Таким образом, CAS впервые признал дискриминацию в отношении российских спортсменов. Игроки в настольный теннис из России и Белоруссии были отстранены от международных соревнований в 2022 году. Также запрет на участие получили и клубы из этих стран. В 2022 году апелляционный совет ETTU признал дискриминационным решение отстранить российские клубы от участия в Лиге чемпионов. В том сезоне "Факел-Газпром" из Оренбурга и УГМК из Верхней Пышмы дошли до полуфинала, однако в итоге из-за невозможности провести полуфинальные встречи было принято решение, что у турнира не будет победителя. В 2023 году Международная федерация настольного тенниса (ITTF) последовала рекомендации Международного олимпийского комитета (МОК) и приняла принципиальное решение о допуске россиян до индивидуальных соревнований.

В 2024 году спортсмены из России приняли участие в ветеранском чемпионате мира, а в 2025-м сыграли на трех взрослых турнирах, двух молодежных и Всемирной универсиаде. В июне этого года россияне сыграли на ветеранском чемпионате Европы, который на данный момент остался единственными с момента отстранения турниром для отечественных спортсменов под эгидой ETTU.

"Создали прецедент"

Оценивая данное решение, министр спорта РФ и глава Олимпийского комитета России Михаил Дегтярев отметил, что оно станет прецедентом для других федераций в судебных тяжбах. "Это однозначно прецедент и базис для других федераций, для Олимпийского комитета России при судебных тяжбах в интересах наших спортсменов. Будем продолжать борьбу в юридическом плане, потому что спортсмены не несут никакой ответственности ни за отношения между странами, ни за решения правительств. И они по Олимпийской хартии должны иметь право соревноваться и защищать цвета национального флага России", - сказал Дегтярев.

Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту, депутат Госдумы Светлана Журова в беседе с ТАСС также отметила, что CAS может в будущем принимать решения в пользу других российских спортивных федераций, а в случае их успеха следует ожидать новых исков. Первый заместитель председателя комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев потребовал, чтобы решения о допуске спортсменов из России соблюдались на практике.

"Это решение справедливо, - сказал Свищев ТАСС. - Очевидно, что отстранение наших спортсменов - нарушение Олимпийской хартии и дискриминация по национальному признаку. Теперь важно, чтобы это решение было применимо на практике, чтобы оно исполнялось другими федерациями. Это покажет только время. Но не уверен, что международные федерации ринутся его исполнять. Хотя, безусловно, факт признания дискриминационных решений об отстранении - это хороший сигнал. Теперь другие федерации смогут пользоваться этим прецедентом. Но ведь и международные федерации могут также это оспаривать. Поэтому это новый виток юридической игры".

Спортивный юрист Сергей Алексеев объяснил ТАСС, что формально прецедентного права в CAS нет, однако в реальности там учитывают решения из своей судебной практики, поэтому решение в отношении игроков в настольный теннис может дать импульс для восстановления в правах всего российского спорта.

"Это решение показательно тем, что оно соответствует нормам международного спортивного права. В большинстве видов происходит грубое нарушение прав спортсменов и дискриминация по национальному признаку. В частности, грубо нарушаются право равного доступа на участие в соревнованиях, право на труд, имущественные права, потому что спортсмены теряют возможность получать призовые. Формально в CAS нет прецедентного права, но, конечно, там учитывают свою же практику при рассмотрении аналогичных дел, поэтому решение о признании дискриминации в настольном теннисе должно дать мощнейший импульс для полного восстановления прав всего российского спорта", - сказал Алексеев.