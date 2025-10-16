Контракт тренера Кононова с "Торпедо" рассчитан на 2,5 года

Тренер в среду вернулся в московскую команду спустя два месяца после увольнения

Редакция сайта ТАСС

Главный тренер "Торпедо" Олег Кононов © Сергей Савостьянов/ ТАСС

ХИМКИ /Московская область/, 16 октября. /ТАСС/. Олег Кононов подписал контракт с московским футбольным клубом "Торпедо" на 2,5 года. Об этом тренер рассказал журналистам.

В среду "Торпедо" объявило об уходе Дмитрия Парфенова с поста главного тренера команды. Вместо него был назначен Кононов, который покинул клуб 2 месяца назад.

"Я подписал контракт на 2,5 года. Продление контракта зависит от результата, каким он будет", - сказал Кононов.

Всего "Торпедо" с начала сезона возглавляли четыре специалиста - помимо Кононова и Парфенова, командой руководили Павел Кирильчик и Сергей Жуков. Московский клуб занимает последнее, 18-е место в турнирной таблице Лиги Пари (Первой лиги). 14 октября "Торпедо" покинул его менеджмент, включая президента Дмитрия Шаповала, заявившего, что он "выполнил все поставленные перед ним задачи".

В предыдущий раз Кононов возглавлял "Торпедо" с января 2024 года, под его руководством команда в сезоне-2024/25 заняла второе место во втором по силе дивизионе чемпионата страны. Черно-белые должны были сыграть в Мир - Российской премьер-лиге (РПЛ). 10 июля "Торпедо" было исключено из числа участников РПЛ сезона-2025/26 и оштрафовано на 5 млн рублей. Совладелец клуба Леонид Соболев и бывший гендиректор Валерий Скородумов были отстранены от осуществления любой деятельности, связанной с футболом, за попытку организации договорных матчей на 5 и 10 лет соответственно. 11 июля бюро исполкома Российского футбольного союза приняло решение, что "Торпедо" выступит в Первой лиге, а в РПЛ его заменит "Оренбург". Соболев находится под домашним арестом.