Тренер Кононов объяснил возвращение в "Торпедо" спустя два месяца

По словам специалиста, возвращение в клуб является для него большим вызовом

Редакция сайта ТАСС

Главный тренер "Торпедо" Олег Кононов © Сергей Бобылев/ ТАСС

ХИМКИ /Московская область/, 16 октября. /ТАСС/. Возвращение в московский футбольный клуб "Торпедо" является большим вызовом для главного тренера команды Олега Кононова. Об этом он рассказал журналистам.

В среду "Торпедо" объявило об уходе Дмитрия Парфенова с поста главного тренера команды. Вместо него был назначен Кононов, который покинул клуб два месяца назад.

"Я получил приглашение, для меня это определенный вызов, один из самых больших вызовов в карьере тренерской, поэтому решил возглавить. Я ранее тренировал такие клубы, там были задачи, чтобы быть на первом месте, бороться за еврокубки, были команды, которые нужно было строить. Здесь задача такая же. Сделать серьезную работу для тренера в "Торпедо" большая честь", - сказал Кононов.

Всего "Торпедо" с начала сезона возглавляли четыре специалиста - Кононов, Парфенов, Павел Кирильчик и Сергей Жуков. Московский клуб занимает последнее, 18-е место в турнирной таблице Лиги Пари (Первой лиги).

В предыдущий раз Кононов возглавлял "Торпедо" с января 2024 года, под его руководством команда в сезоне-2024/25 заняла второе место во втором по силе дивизионе чемпионата страны и вышла в Мир - Российскую премьер-лигу (РПЛ). 10 июля "Торпедо" было исключено из числа участников РПЛ сезона-2025/26 и оштрафовано на 5 млн рублей. Совладелец клуба Леонид Соболев и бывший гендиректор Валерий Скородумов были отстранены от осуществления любой деятельности, связанной с футболом, за попытку организации договорных матчей на 5 и 10 лет соответственно. 11 июля бюро исполкома Российского футбольного союза приняло решение, что "Торпедо" выступит в Первой лиге, а в РПЛ его заменит "Оренбург".