Казахстанский футболист умер в 19 лет

Диасу Тулеу, который выступал за "Хан-Тенгри", стало плохо во время матча

Редакция сайта ТАСС

© Александр Полегенько/ ТАСС

АСТАНА, 16 октября. /ТАСС/. Казахстанский футболист Диас Тулеу умер в возрасте 19 лет. Об этом сообщает пресс-служба Казахстанской федерации футбола (КФФ).

Тулеу выступал за команду "Хан-Тенгри". Во время матча футболисту стало плохо, и он лег на газон, после чего игрока унесли на носилках.

"Казахстанская федерация футбола с глубоким прискорбием восприняла известие о безвременной кончине нападающего клуба "Хан-Тенгри" Диаса Тулеу. Несмотря на свой юный возраст, Диас выделялся своей страстью к футболу и выдающимся талантом. Его ранний уход из жизни - невосполнимая утрата. В этот тяжелый момент мы разделяем боль утраты его семьи, близких и команды. КФФ выражает искренние соболезнования родителям, родственникам и всем близким Диаса", - говорится в заявлении.

В Алма-Ату, где проходил матч, срочно вылетают генеральный секретарь организации Давид Лория и руководитель дирекции по проведению соревнований среди профессиональных клубов Бахытжан Пазылхаир. "В ближайшее время будет собрана специальная комиссия для официального расследования инцидента в сотрудничестве с компетентными органами", - также сказано в сообщении.

Тулеу являлся воспитанником "Кайрата".