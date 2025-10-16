Тренер "Торпедо" Кононов заявил, что Соболев не причастен к его назначению

Кононов вернулся в клуб спустя два месяца после увольнения

Главный тренер "Торпедо" Олег Кононов © Сергей Бобылев/ ТАСС

ХИМКИ /Московская область/, 16 октября. /ТАСС/. Бывший председатель совета директоров "Торпедо" Леонид Соболев не причастен к возвращению Олега Кононова на пост главного тренера команды. Об этом Кононов рассказал журналистам.

В среду "Торпедо" объявило о возвращении Кононова на пост главного тренера спустя два месяца после увольнения.

"Мы с Леонидом Соболевым достаточно хорошо знакомы, этот человек делал все, чтобы клуб развивался. Строится стадион на его деньги, которые он ранее закладывал, и его компаньонов, которые полностью взяли все на себя. Это Николай Сторожук и Владимир Кожаев, сейчас они всем занимаются. Они продолжают начатое дело Соболевым, мы идем той дорогой, которая была обозначена ранее. К сожалению, он не может сейчас руководить клубом, поэтому им руководят два человека, которые очень много делают для того, чтобы "Торпедо" работало. Конечно, он не принимал участия в решении о моем назначении", - сказал Кононов.

В предыдущий раз Кононов возглавлял "Торпедо" с января 2024 года, под его руководством команда в сезоне-2024/25 заняла второе место во втором по силе дивизионе чемпионата страны. Черно-белые должны были сыграть в Мир - Российской премьер-лиге (РПЛ). 10 июля "Торпедо" было исключено из числа участников РПЛ сезона-2025/26 и оштрафовано на 5 млн рублей. Соболев и бывший гендиректор Валерий Скородумов были отстранены от осуществления любой деятельности, связанной с футболом, за попытку организации договорных матчей на 5 и 10 лет соответственно. 11 июля бюро исполкома Российского футбольного союза приняло решение, что "Торпедо" выступит во втором по силе дивизионе чемпионата страны, а в РПЛ его заменит "Оренбург". Соболев находится под домашним арестом.