В Афинах представили жрицу и факелоносцев эстафеты огня Олимпиады 2026 года

Церемония зажжения олимпийского огня пройдет 26 ноября в Древней Олимпии

Редакция сайта ТАСС

АФИНЫ, 16 октября. /Корр. ТАСС Юрий Малинов/. Национальный олимпийский комитет (НОК) Греции представил верховную жрицу ритуала зажжения в Древней Олимпии 26 ноября олимпийского огня для организаторов зимней Олимпиады 2026 года в Италии и факелоносцев эстафеты огня по греческой территории, передает корреспондент ТАСС.

Зимние Олимпийские игры пройдут в Милане и Кортина-д'Ампеццо с 6 по 22 февраля. На церемонии, состоявшейся в Олимпийском музее Афин, представлена верховная жрица, роль которой будет исполнять греческая актриса Мэри Мина. Она оживит священный ритуал зажжения огня от лучей солнца с помощью параболического зеркала и возглавит театральное представление, которое создала хореограф Артемис Игнатиу. Актриса заявила на церемонии в музее, что предстоящее участие в зажжении и передаче олимпийского огня организаторам Олимпиады вызывает у нее сильное волнение.

"Каждая церемония зажжения огня несет в себе очень глубокую эмоциональную нагрузку, - сказала Мина. - Думаю, что в момент появления пламени мысли каждого обращены к спортсменам, которые являются героями состязаний и отдадут все свои силы, чтобы такие ценности, как солидарность, уважение и гармония, восторжествовали".

После зажжения 26 ноября олимпийского огня для зимней Олимпиады в Древней Олимпии состоится эстафета огня на греческой земле, которая будет проходить до 4 декабря. Ее маршрут по территории Греции продлится 9 дней, охватит 2 200 км, пересечет 23 префектуры и 7 регионов страны. В его рамках состоятся 36 местных церемоний встречи олимпийского огня. Эстафета, в которой примут участие около 450 факелоносцев, пройдет через населенные пункты Пиргос, Амалиада, Калаврита, Патры, Агринио, Карпениси, Каламбака, Мецово, Козани, Кастория, Флорина, Науса, Серре, Драма, Салоники, Ламия, Арахова, Левадия, Афины и завершится на столичном стадионе "Панатинаикос" 4 декабря. Там состоится церемония передачи огня оргкомитету Игр в Милане и Кортина-д'Ампеццо.

Первый факелоносец

Первым факелоносцем, который в Древней Олимпии получит факел с огнем из рук верховной жрицы, станет греческий горнолыжник Александрос Гиннис. Он заявил, что его переполняли гордость и волнение, когда он узнал, что станет первым, кому доверят нести факел с олимпийским огнем. "Это честь, которую я пронесу с собой на всю оставшуюся жизнь", - подчеркнул спортсмен.

Последний алтарь на стадионе "Панатинаикос" зажжет представительница женской сборной Греции по водному поло Елена Ксенаки в знак признания большого успеха - завоевания золотой медали на чемпионате мира по водным видам спорта этим летом.

Президент Комитета по эстафете олимпийского огня НОК Греции Томас Токас рассказал, что "в контексте цифровой модернизации и улучшения организации эстафеты огня НОК Греции разрабатывает специальное мобильное приложение - инновационный инструмент, который существенно облегчит работу команды поддержки". "Приложение будет включать отслеживание маршрута с помощью GPS для отображения карты эстафеты в режиме реального времени и подключения к сопровождающему транспортному средству, показ объявлений, новостей и статей, обеспечивая постоянную информационную и интерактивную поддержку", - сообщил он.

Послание всему миру

Президент НОК Греции Исидорос Кувелос остановился на послании, которое несет олимпийский огонь новым поколениям. "Для НОК Греции эстафета огня - это всегда событие огромной ответственности, но также и сильных эмоций, - сказал он. - С церемонии зажжения огня в Древней Олимпии и в ходе проноса огня по всем греческим городам и селам тысячи людей становятся частью уникального события: они видят, прикасаются и чувствуют свет олимпизма. Потому что олимпийский огонь - это не просто символ спорта, это и урок жизни. Он напоминает нам, что борьба за совершенство, уважение и дружбу никогда не заканчивается и что будущее олимпизма находится в руках детей, которые понесут эти ценности в свои общества".

Присутствовавший на церемонии посол Италии в Греции Паоло Кукули заявил, что для него "большая честь быть тут, чтобы разделить ожидания и энтузиазм Италии в связи с таким важным событием, имеющим огромное значение". "Олимпийские игры во всем мире остаются ведущей площадкой для обмена культурами и празднования разнообразия и равенства, а также рождения надежды", - сказал дипломат.