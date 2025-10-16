В США стартует четвертый в сезоне "Формулы-1" этап со спринтерской гонкой

Заезды пройдут на автодроме "Трасса Америк" в Остине

Редакция сайта ТАСС

© Jared C. Tilton/ Getty Images

ВАШИНГТОН, 17 октября. /ТАСС/. Программа 19-го этапа чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1" сезона 2025 года - Гран-при США - стартует в пятницу на автодроме "Трасса Америк" в Остине (штат Техас). Этот этап станет четвертым в сезоне, в рамках которого состоится спринтерская гонка, всего таких Гран-при шесть.

Один из главных вопросов чемпионата решился на прошлом этапе - "Маклраен" второй сезон подряд завоевал Кубок конструкторов, причем сделал это за шесть этапов до завершения сезона, повторив рекорд "Ред Булл". В личном же зачете спор за титул ведут пилоты британской команды - австралиец Оскар Пиастри опережает британца Ландо Норриса на 22 очка. При этом доминирование "Макларена" на последних этапах сошло на нет - три последние гонки выиграли нидерландец Макс Ферстаппен ("Ред Булл", дважды) и британец Джордж Расселл ("Мерседес"). И если первый из них еще может включиться в борьбу за титул (отставание от Пиастри составляет 63 очка), то второму сделать это будет проблематично (отставание - 99 очков). Перед этапом в США "Мерседес" объявил о продлении контрактов с Расселлом и итальянцем Кими Антонелли на следующий сезон.

До 2007 года Гран-при США обычно проходил в Индианаполисе (штат Индиана), после чего американский этап покинул календарь чемпионата. В 2012 году "Формула-1" вернулась в США на автодром "Трасса Америк", который был построен специально для проведения этапа "королевских гонок". На автодроме в Остине больше всех побед одержал британец Льюис Хэмилтон (пять), из действующих пилотов также выигрывали Ферстаппен (трижды) и монегаск Шарль Леклер. В календаре нынешнего сезона значатся три американских этапа: в мае состоялся Гран-при Майами, а в ноябре пройдет Гран-при Лас-Вегаса.

В пятницу состоятся свободные заезды (20:30 мск), в субботу пройдут квалификация к спринту (00:30 мск) и сам спринт (20:00 мск). В воскресенье состоятся квалификация (00:00 мск) и основная гонка (22:00 мск).