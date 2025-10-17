EurovisionSport в анонсе ЧМ назвал Мельникову суперзвездой гимнастики

Турнир пройдет в Индонезии с 19 по 25 октября

Ангелина Мельникова © Егор Алеев/ ТАСС

МОСКВА, 17 октября. /ТАСС/. Международный бродкастер EurovisionSport, который из Индонезии будет вести на своей интернет-платформе прямые трансляции чемпионата мира по спортивной гимнастике, в анонсе турнира назвал россиянку Ангелину Мельникову суперзвездой женской гимнастики. Главный старт года пройдет с 19 по 25 октября в Джакарте.

"Суперзвезда женской гимнастики Мельникова была частью российской команды на Играх-2020, выигравшей золото. Гимнастка выиграла в Токио бронзу в личном многоборье. Также в 2021 году она выиграла титул абсолютной чемпионки мира, прервав 10-летнюю гегемонию гимнасток из США", - говорится в анонсе.

Главными действующими лицами ЧМ-2025, по мнению EurovisionSport, также будут победительница Олимпиады-2024 в упражнениях на брусьях Кайлия Неймур (Алжир), обладатель трех золотых медалей Игр в Париже японец Синносукэ Ока и чемпион Олимпиады-2016 в упражнениях на кольцах грек Элефтериос Петруниас.

Чемпионат мира стартует 19 октября с мужского квалификационного турнира. Российские и белорусские спортсмены выступят на ЧМ в нейтральном статусе.