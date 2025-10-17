Роман Ротенберг объяснил, почему "Россия 25" не может играть только в Москве

Главный тренер команды подчеркнул, что нужно думать о болельщиках во всех регионах страны

© Рустам Шарафутдинов/ ТАСС

МОСКВА, 17 октября. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Национальная команда "Россия 25" не может играть матчи только в Москве и Санкт-Петербурге, поскольку приезд сборной в другие города влияет на уровень развития там хоккея. Такое мнение ТАСС высказал первый вице-президент Федерации хоккея России, главный тренер команды "Россия 25" Роман Ротенберг.

"Россия 25", а также сборные Белоруссии и Казахстана с 11 по 14 декабря сыграют в Кубке Первого канала в Новосибирске. В прошлом году турнир с участием этих же команд и сборной мира Континентальной хоккейной лиги, составленной из легионеров чемпионата, проходил в Санкт-Петербурге.

"Мы обязаны играть в регионах, у нас столько запросов. Болельщики из Новосибирска присылали письмо, это и есть ответ на вопрос, почему мы не можем играть только в Москве и Санкт-Петербурге, - сказал Ротенберг. - Мы не можем играть только в одном городе, мы должны играть по всей России, приезжать в разные города".

"Мы и в Красноярске играли, Омске, стараемся играть везде. Мы не имеем права думать только о себе, нужно радовать болельщиков. Если мы не приедем, дети не пойдут играть в хоккей. Да, в Питере, Казани, Ярославле, Московской области сильные школы, и в то же время мы как федерация обязаны следить за всеми и в каждом уголке нашей страны развивать хоккей. В этом весь смысл", - добавил он.