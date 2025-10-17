Доступный малый теннис. Что такое пиклбол

Спорт появился в США в 1965 году

МОСКВА, 17 октября. /ТАСС/. Кубок Федерации тенниса России по пиклболу пройдет с 18 по 19 октября в Москве. ТАСС рассказывает об особенностях пиклбола и уровне его развития в России.

Пиклбол появился в США в 1965 году. Политик Джоэл Притчард и двое его друзей, находясь на острове Бейнбридж, заметили, что их семьи скучают. Они хотели организовать игру в бадминтон, но не смогли найти волан. В результате они сделали фанерные ракетки, опустили сетку для бадминтона к земле и стали играть мячом с отверстиями.

Пиклбол представляет из себя комбинацию бадминтона, тенниса и настольного тенниса. В него можно играть либо парами, либо по одиночке. Стандартный корт для пиклбола имеет размеры 13,41 м в длину и 6,1 м в ширину. Так же, как и в теннисе, площадка разделена сеткой на две половины, однако каждая из них разделена горизонтальной линией на две зоны. Размер неигровой зоны ("кухни") - 2,13 м с каждой стороны от сетки. Находясь в этой зоне, игрок не может ударить по мячу, не дождавшись отскока. Сзади "кухни" находится зона подачи, разделенная по центру вертикальной линией.

Правила игры

Правила игры в пиклбол, на первый взгляд, могут показаться запутанными, однако на практике в них нетрудно разобраться. Матчи состоят из двух партий до 11 очков. Выиграть очко можно только на своей подаче. В парной игре счет ведется по трем параметрам: количество очков у одной команды, количество очков у другой и номер игрока, который подает. Дело в том, что когда команда проигрывает первый розыгрыш на своей подаче, она продолжает подавать, но вводить мяч будет другой игрок. Только после того, как команда проиграет второй розыгрыш на своей подаче, право подавать перейдет к соперникам.

Что касается самой подачи, то в отличие от большого тенниса, подавать можно только ударом снизу. Можно вводить мяч с руки, а можно рукой ударить мяч об корт и затем нанести удар по нему ракеткой. Первые два удара в розыгрыше должны пройти только после отскока мяча.

Можно играть на пляжах и лужайках

Если теннис считается дорогим видом спорта, то пиклбол не требует больших затрат. Как рассказал журналистам президент ФТР Шамиль Тарпищев, полноценное оборудование для занятий данным видом спорта стоит 20 тыс. рублей. По его мнению, играть в пиклбол или малый теннис можно практически везде, так как он доступен для всех.

Пиклбол развивается в 80 странах сира, в том числе и в России. "Я впервые о нем узнал, когда представитель организационного комитета Олимпийских игр в Лос-Анджелесе упомянул, что пиклбол будет просмотровой дисциплиной, - сказал Тарпищев. - Порядка 80 стран участвует в этом движении, сейчас более 20 миллионов играют в эту игру. Он доступен и не стоит больших вложений. На теннисном корте можно разложить четыре площадки".

В России пиклбол официально был признан спортивной дисциплиной 18 июня 2025 года в рамках вида спорта "теннис". В ФТР создали отдел пиклбола, который возглавил Сергей Бабаев. Специальные корты для игры сейчас есть в Белгороде, Екатеринбурге, Казани, Калуге, Краснодаре, Москве и Московской области, Пензе, Санкт-Петербурге, Севастополе и Тамбове.

"За этот небольшой промежуток времени мы движемся семимильными шагами. Со следующего года мы сможем присваивать разряды. Организовали семинары для тренеров и судей, и готовимся сейчас к первому открытому международному турниру", - сказал Бабаев.

Первым турниром станет Кубок ФТР. Он пройдет на территории комплекса "Геликон-Салют". Ожидается, что в нем примут участие более 120 спортсменов из России, Белоруссии, Казахстана, Китая, Вьетнама, Турции и Израиля.