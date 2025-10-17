Черчесов считает, что лимит на легионеров в РПЛ нужен, но в разумных пределах

Специалист отметил, что все иностранцы должны иметь право выходить одновременно на поле

ТАСС, 17 октября. Главный тренер грозненского "Ахмата" Станислав Черчесов считает, что лимит на легионеров в российском футболе нужен. Об этом он рассказал "Спорт-Экспрессу".

Сейчас клубы Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ) могут вносить в заявку 13 иностранных футболистов и выпускать на поле 8 легионеров. В сентябре в Российском футбольном союзе заявляли, что нынешний лимит позволил впервые увеличить игровое время молодых футболистов до 18%.

"Всегда говорил: он нужен, но в разумных пределах. Слово "лимит" само по себе неприятное - как будто тебя ограничивают, - сказал Черчесов. - Пускай будет восемь, девять, максимум десять легионеров. Главное, чтобы все имели право выходить на поле одновременно".

Глава Минспорта РФ и Олимпийского комитета России Михаил Дегтярев предлагает ужесточить лимит к 2028 году по схеме "10 легионеров в заявке, 5 на поле". Остальные аспекты предлагается отдать на регулирование Российского футбольного союза и лиг.