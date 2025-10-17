Боец Павлович ставит цель стать чемпионом UFC

Спортсмен занимает третье место в рейтинге тяжеловесов

Редакция сайта ТАСС

Сергей Павлович © Carmen Mandato/ Getty Images

МОСКВА, 17 октября. /ТАСС/. Российский боец смешанного стиля (ММА) Сергей Павлович поставил цель стать чемпионом Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в тяжелом весе. Об этом он рассказал ТАСС.

"Задача и цель - стать чемпионом. Сейчас будет турнир [в Абу-Даби], где определится, с кем я проведу следующий бой. Он может быть в начале 2026 года", - сказал Павлович.

Павлович отметил, что пока не проводит спаррингов после восстановления от травмы носа.

25 октября на турнире UFC в Абу-Даби проведут титульный поединок британец Том Аспиналл и француз Сирил Ган. Также поединок против бразильца Жаилтона Альмейды проведет россиянин Александр Волков.

Павловичу 33 года. Он занимает третье место в рейтинге тяжелого веса UFC. На его счету 23 победы и три поражения.