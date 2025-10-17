Даниил Медведев вышел в полуфинал теннисного турнира в Алма-Ате

Россиянин в двух сетах победил представителя Венгрии Фабиана Марожана

Даниил Медведев © Lintao Zhang/ Getty Images

АЛМА-АТА, 17 октября. /ТАСС/. Россиянин Даниил Медведев обыграл представителя Венгрии Фабиана Марожана в четвертьфинале турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Алма-Ате.

Встреча завершилась со счетом 7:5, 6:2 в пользу россиянина, посеянного на турнире под вторым номером. Марожан выступал без номера посева. В полуфинале Медведев сыграет с австралийцем Джеймсом Даквортом, который пробился на турнир через квалификацию.

Медведеву 29 лет, он занимает 14-е место в рейтинге ATP. В 2022 году спортсмен 16 недель был первой ракеткой мира, на его счету 20 титулов ATP, в 2021 году в составе российской команды Медведев выиграл Кубок ATP и Кубок Дэвиса. Россиянин шесть раз доходил до финалов турниров Большого шлема, но сумел победить лишь на Открытом чемпионате США в 2021 году. Последний титул Медведев завоевал в мае 2023 года, победив на турнире в Риме.

Марожану 26 лет, он располагается на 52-й позиции мирового рейтинга. В активе венгра нет титулов ATP. Лучшим результатом спортсмена на турнирах Большого шлема является выход в третий круг Открытого чемпионата Австралии (2024, 2025).

Турнир в Алма-Ате относится к категории ATP 250 и проводится на покрытии "хард". Соревнование завершится 19 октября. Действующим победителем турнира является россиянин Карен Хачанов.