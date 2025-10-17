Теннисистка Александрова вышла в полуфинал турнира в Нинбо

Россиянка в двух сетах переиграла Маккартни Кесслер из США

Редакция сайта ТАСС

Екатерина Александрова © Han Myung-Gu/ Getty Images

ШАНХАЙ, 17 октября. /ТАСС/. Россиянка Екатерина Александрова обыграла американку Маккартни Кесслер в четвертьфинальном матче турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в китайском Нинбо.

Встреча завершилась со счетом 6:3, 6:3 в пользу россиянки, посеянной на турнире под 4-м номером. Кесслер выступала без номера посева. В полуфинале Александрова сыграет с победительницей встречи между россиянкой Дианой Шнайдер (7-й номер посева) и китаянкой Чжу Линь, которая получила специальное приглашение (wild card) от организаторов соревнований.

Александровой 30 лет, она занимает 10-е место в рейтинге WTA. На счету спортсменки пять побед на турнирах под эгидой организации. Лучшим результатом россиянки на турнирах Большого шлема является выход в четвертый круг на Уимблдоне (2023, 2025), Открытом чемпионате Франции (2025) и Открытом чемпионате США (2025). В 2021 году в составе сборной России теннисистка выиграла Кубок Билли Джин Кинг.

Кесслер 26 лет, она располагается на 33-й позиции мирового рейтинга. В ее активе три титула WTA, два из которых американка завоевала в текущем сезоне. На турнирах Большого шлема теннисистка не проходила дальше второго круга.

Турнир в Нинбо относится к категории WTA 500 и проводится на покрытии "хард". Соревнование завершится 19 октября. Действующей победительницей турнира является Дарья Касаткина, которая с марта представляет Австралию.