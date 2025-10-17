"Спартак" выиграл 100-й матч в КХЛ под руководством Жамнова

Красно-белые в серии буллитов в гостях победили "Адмирал"

Редакция сайта ТАСС

Главный тренер "Спартака" Алексей Жамнов © Софья Сандурская/ ТАСС

ВЛАДИВОСТОК, 17 октября. /ТАСС/. Московский "Спартак" одержал победу над владивостокским "Адмиралом" в серии буллитов со счетом 4:3 в гостевом матче регулярного чемпионата Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Заброшенными шайбами в составе "Спартака" отметились Адам Ружичка (10-я минута), Джоуи Кин (46), Даниэль Усманов (48), победный буллит реализовал Нэйтан Тодд. У "Адмирала" отличились Павел Коледов (20), Павел Шэн (45) и Даниил Гутик (52).

"Спартак" одержал 100-ю победу в КХЛ под руководством Алексея Жамнова. Он является рекордсменом клуба по количеству побед в качестве главного тренера. В феврале Жамнов опередил чеха Милоша Ржигу (75 побед), возглавлявшего команду с 2007 по 2010 год. Всего в качестве тренера Жамнов провел 174 матча.

"Спартак" располагается на четвертой строчке Западной конференции, набрав 19 очков в 16 играх. "Адмирал" занимает девятое место на Востоке. В активе клуба 15 очков в 13 играх.

В следующем матче "Адмирал" примет череповецкую "Северсталь", "Спартак" дома сыграет с китайским клубом "Шанхай Дрэгонс". Встречи пройдут 21 октября.

Регулярный чемпионат КХЛ-2025/26. Западная конференция № Команда И В ВО ВБ ПБ ПО ПП П Ш О 1 "Локомотив" 16 8 1 1 1 1 0 4 52-34 22 2 "Шанхай Дрэгонс" 15 7 2 0 2 1 0 3 43-38 21 3 "Торпедо" 17 6 3 0 0 1 0 7 46-50 19 4 "Спартак" 16 6 0 2 1 2 0 5 49-49 19 5 "Динамо" М 15 3 1 5 1 0 0 5 44-43 19 6 "Северсталь" 15 9 0 0 0 0 0 6 42-33 18 7 "Динамо" Мн 14 6 1 1 1 1 0 4 42-31 18 8 СКА 15 5 1 0 1 3 0 5 41-42 16 9 ЦСКА 15 6 0 0 2 0 0 7 41-45 14 10 "Лада" 16 4 0 0 1 1 0 10 30-62 10 11 "Сочи" 13 2 0 2 0 1 0 8 28-40 9