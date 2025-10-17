Реклама на ТАСС
"Спартак" выиграл 100-й матч в КХЛ под руководством Жамнова

Красно-белые в серии буллитов в гостях победили "Адмирал"
12:01

Главный тренер "Спартака" Алексей Жамнов

ВЛАДИВОСТОК, 17 октября. /ТАСС/. Московский "Спартак" одержал победу над владивостокским "Адмиралом" в серии буллитов со счетом 4:3 в гостевом матче регулярного чемпионата Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Заброшенными шайбами в составе "Спартака" отметились Адам Ружичка (10-я минута), Джоуи Кин (46), Даниэль Усманов (48), победный буллит реализовал Нэйтан Тодд. У "Адмирала" отличились Павел Коледов (20), Павел Шэн (45) и Даниил Гутик (52).

"Спартак" одержал 100-ю победу в КХЛ под руководством Алексея Жамнова. Он является рекордсменом клуба по количеству побед в качестве главного тренера. В феврале Жамнов опередил чеха Милоша Ржигу (75 побед), возглавлявшего команду с 2007 по 2010 год. Всего в качестве тренера Жамнов провел 174 матча.

"Спартак" располагается на четвертой строчке Западной конференции, набрав 19 очков в 16 играх. "Адмирал" занимает девятое место на Востоке. В активе клуба 15 очков в 13 играх.

В следующем матче "Адмирал" примет череповецкую "Северсталь", "Спартак" дома сыграет с китайским клубом "Шанхай Дрэгонс". Встречи пройдут 21 октября.

Регулярный чемпионат КХЛ-2025/26. Западная конференция
1"Локомотив"16811110452-3422
2"Шанхай Дрэгонс"15720210343-3821
3"Торпедо"17630010746-5019
4"Спартак"16602120549-4919
5"Динамо" М15315100544-4319
6"Северсталь"15900000642-3318
7"Динамо" Мн14611110442-3118
8СКА15510130541-4216
9ЦСКА15600200741-4514
10"Лада"164001101030-6210
11"Сочи"13202010828-409
Регулярный чемпионат КХЛ-2025/26. Восточная конференция
1"Металлург"161011110263-4126
2"Авангард"16911000560-4422
3"Ак Барс"161000100546-4321
4"Автомобилист"17811010649-3821
5"Трактор"16520220548-5418
6"Нефтехимик"16611100740-4617
7"Амур"15700200633-3416
8"Барыс"17411220745-5016
9"Адмирал"13411300435-3415
10"Сибирь"15106000832-4214
11"Салават Юлаев"14210110931-418

  

