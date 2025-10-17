"Спартак" выиграл 100-й матч в КХЛ под руководством Жамнова
ВЛАДИВОСТОК, 17 октября. /ТАСС/. Московский "Спартак" одержал победу над владивостокским "Адмиралом" в серии буллитов со счетом 4:3 в гостевом матче регулярного чемпионата Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Заброшенными шайбами в составе "Спартака" отметились Адам Ружичка (10-я минута), Джоуи Кин (46), Даниэль Усманов (48), победный буллит реализовал Нэйтан Тодд. У "Адмирала" отличились Павел Коледов (20), Павел Шэн (45) и Даниил Гутик (52).
"Спартак" одержал 100-ю победу в КХЛ под руководством Алексея Жамнова. Он является рекордсменом клуба по количеству побед в качестве главного тренера. В феврале Жамнов опередил чеха Милоша Ржигу (75 побед), возглавлявшего команду с 2007 по 2010 год. Всего в качестве тренера Жамнов провел 174 матча.
"Спартак" располагается на четвертой строчке Западной конференции, набрав 19 очков в 16 играх. "Адмирал" занимает девятое место на Востоке. В активе клуба 15 очков в 13 играх.
В следующем матче "Адмирал" примет череповецкую "Северсталь", "Спартак" дома сыграет с китайским клубом "Шанхай Дрэгонс". Встречи пройдут 21 октября.
Регулярный чемпионат КХЛ-2025/26. Западная конференция
|1
|"Локомотив"
|16
|8
|1
|1
|1
|1
|0
|4
|52-34
|22
|2
|"Шанхай Дрэгонс"
|15
|7
|2
|0
|2
|1
|0
|3
|43-38
|21
|3
|"Торпедо"
|17
|6
|3
|0
|0
|1
|0
|7
|46-50
|19
|4
|"Спартак"
|16
|6
|0
|2
|1
|2
|0
|5
|49-49
|19
|5
|"Динамо" М
|15
|3
|1
|5
|1
|0
|0
|5
|44-43
|19
|6
|"Северсталь"
|15
|9
|0
|0
|0
|0
|0
|6
|42-33
|18
|7
|"Динамо" Мн
|14
|6
|1
|1
|1
|1
|0
|4
|42-31
|18
|8
|СКА
|15
|5
|1
|0
|1
|3
|0
|5
|41-42
|16
|9
|ЦСКА
|15
|6
|0
|0
|2
|0
|0
|7
|41-45
|14
|10
|"Лада"
|16
|4
|0
|0
|1
|1
|0
|10
|30-62
|10
|11
|"Сочи"
|13
|2
|0
|2
|0
|1
|0
|8
|28-40
|9
Регулярный чемпионат КХЛ-2025/26. Восточная конференция
|1
|"Металлург"
|16
|10
|1
|1
|1
|1
|0
|2
|63-41
|26
|2
|"Авангард"
|16
|9
|1
|1
|0
|0
|0
|5
|60-44
|22
|3
|"Ак Барс"
|16
|10
|0
|0
|1
|0
|0
|5
|46-43
|21
|4
|"Автомобилист"
|17
|8
|1
|1
|0
|1
|0
|6
|49-38
|21
|5
|"Трактор"
|16
|5
|2
|0
|2
|2
|0
|5
|48-54
|18
|6
|"Нефтехимик"
|16
|6
|1
|1
|1
|0
|0
|7
|40-46
|17
|7
|"Амур"
|15
|7
|0
|0
|2
|0
|0
|6
|33-34
|16
|8
|"Барыс"
|17
|4
|1
|1
|2
|2
|0
|7
|45-50
|16
|9
|"Адмирал"
|13
|4
|1
|1
|3
|0
|0
|4
|35-34
|15
|10
|"Сибирь"
|15
|1
|0
|6
|0
|0
|0
|8
|32-42
|14
|11
|"Салават Юлаев"
|14
|2
|1
|0
|1
|1
|0
|9
|31-41
|8