Шнайдер вышла в полуфинал теннисного турнира в Нинбо

Россиянка в трех сетах победила Чжу Линь из Китая

Редакция сайта ТАСС

Диана Шнайдер © Elsa/ Getty Images

ШАНХАЙ, 17 октября. /ТАСС/. Россиянка Диана Шнайдер обыграла китаянку Чжу Линь в четвертьфинальном матче турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в китайском Нинбо.

Встреча завершилась со счетом 2:6, 6:3, 6:1 в пользу россиянки, посеянной на турнире под 7-м номером. Чжу Линь получила специальное приглашение от организаторов соревнований. В полуфинале Шнайдер сыграет со своей соотечественницей Екатериной Александровой (4-й номер посева).

Шнайдер 21 год, она занимает 19-е место в рейтинге WTA. На счету россиянки пять побед на турнирах под эгидой организации в одиночном разряде, в паре спортсменка выиграла два трофея. Лучшим результатом теннисистки на турнирах Большого шлема является выход в четвертый круг Открытого чемпионата США в 2024 году. В том же году Шнайдер вместе с Миррой Андреевой завоевала серебряные медали Олимпийских игр в Париже в парном разряде.

Чжу Линь 31 год, она располагается на 219-й строчке мирового рейтинга. На счету китаянки одна победа на турнирах под эгидой WTA в одиночном разряде. Лучшим результатом спортсменки на турнирах Большого шлема является выход в четвертый круг Открытого чемпионата Австралии (2023).

Турнир в Нинбо относится к категории WTA 500 и проводится на покрытии "хард". Соревнование завершится 19 октября. Действующей победительницей турнира является Дарья Касаткина, которая с марта представляет Австралию.