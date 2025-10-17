Теннисист Даниил Медведев назвал худший для себя момент в сезоне

Таким моментом является поражение в первом круге US Open

Даниил Медведев © Lintao Zhang/ Getty Images

ТАСС, 17 октября. Российский теннисист Даниил Медведев считает выступление на Открытом чемпионате США (US Open) худшим моментом для себя в текущем сезоне. Об этом он рассказал "Спорт-Экспрессу".

В текущем сезоне Медведев впервые с 2017 года проиграл в первом круге US Open. После турнира он прекратил сотрудничество с французом Жилем Сервара, которое длилось с 2017 года. Швед Томас Юханссон стал новым тренером россиянина.

"Если говорить про худший момент, то их было много. Наверное, назову US Open. Именно поэтому пошли изменения в команде. Надо было что-то менять и в себе, и вокруг. Потому что действительно по всем фронтам матч вышел тяжелый", - сказал Медведев.