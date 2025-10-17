Газзаев: 30-е место в рейтинге говорит, что сборная России на верном пути

Российская команда впервые с 2016 года вошла в топ-30 рейтинга ФИФА

МОСКВА, 17 октября. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Подъем сборной России на 30-е место в рейтинге Международной федерации футбола (ФИФА) показывает, что национальная команда в плане развития находится на правильном пути. Такое мнение ТАСС высказал заслуженный тренер РФ Валерий Газзаев.

В опубликованном в пятницу новом рейтинге ФИФА россияне переместились с 33-го на 30-е место после товарищеских матчей с командами Ирана (2:1) и Боливии (3:0). Сборная России впервые с июня 2016 года вошла в топ-30 мирового рейтинга, при этом из-за санкций ФИФА и Союза европейских футбольных ассоциаций российская команда не может участвовать в международных турнирах.

"То, что команда, несмотря на отсутствие международных рейтинговых матчей, находится на 30-м месте, уже важно. Что касается дальнейших перспектив, то тут говорить сложно. Важно то, что сейчас команда находится на правильном пути. Когда наша сборная будет играть с соперниками из первой десятки или двадцатки, тогда можно будет увидеть уровень притязаний на победы", - сказал Газзаев.

По его мнению, нужно поблагодарить Российский футбольный союз, который прилагает все усилия, чтобы находить спарринг-партнеров для сборной.

"К сожалению, мы пока находимся в изоляции, и проведение контрольных матчей, которые сборная играет, для нас очень важно. Я бы отметил еще и то, что сейчас появилась большая группа молодых, талантливых и очень перспективных футболистов. Видно, что выстраивается молодая и очень перспективная команда. Мы видим в этом плане работу тренерского штаба. Особенно приятна была по качеству и результату последняя игра с командой Боливии", - отметил Газзаев.

Наивысшей позицией в рейтинге ФИФА в истории сборной России было третье место, которое она занимала с 24 апреля по 3 июля 1996 года.