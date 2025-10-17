Даниил Медведев заявил, что не гонится за титулами

Ему важнее показывать хороший уровень игры

Даниил Медведев © Lintao Zhang/ Getty Images

ТАСС, 17 октября. Российский теннисист Даниил Медведев гонится не за титулами, а за хорошей игрой. Об этом он рассказал "Спорт-Экспрессу".

"В прошлом году я играл в финале Australian Open и Индиан-Уэллса, полуфинал в Майами. Если бы в тот момент, когда был на коне, сыграл бы турнир серии ATP 250, то, скорее всего, его выиграл бы. То есть для меня нет такого, что гонюсь за титулами. Гонюсь за хорошей игрой и хорошим уровнем. Я его сейчас набираю. Знаю, что если наберу нужный уровень, то победы могут прийти на любом формате турнира", - сказал Медведев.

Медведеву 29 лет, он занимает 14-е место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). В 2022 году спортсмен 16 недель был первой ракеткой мира, на его счету 20 титулов ATP, в 2021 году в составе российской команды Медведев выиграл Кубок ATP и Кубок Дэвиса. Россиянин шесть раз доходил до финалов турниров Большого шлема, но сумел победить лишь на Открытом чемпионате США в 2021 году. Последний титул Медведев завоевал в мае 2023 года, победив на турнире в Риме.