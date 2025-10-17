Федерация планирует сокращение на 2 тыс. числа занимающихся фигурным катанием

Согласно данным федерации, с 2023 по 2024 год фигурным катанием профессионально занимались 31 296 человек, с 2025 по 2026 год планируемое значение этого числа составляет 29 085 человек

МОСКВА, 17 октября. /ТАСС/. Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР) планирует сокращение количества профессионально занимающихся видом спорта более чем на 2 тыс. человек. Об этом говорится в приказе Минспорта РФ "Об утверждении программы развития фигурного катания на коньках в Российской Федерации на 2023-2026 годы", опубликованном на сайте ФФККР с изменениями, утвержденными в сентябре этого года.

Согласно данным, в период с 2023 по 2024 год фигурным катанием профессионально занимались 31 296 человек. С 2025 по 2026 год планируемое значение этого числа составляет 29 085 человек. В предыдущей версии документа в 2025-2026 годах ожидался прирост количества занимающихся - 31 996 человек.

В 2023 году количество людей, занимающихся фигурным катанием в России, по данным Минспорта, составило 247 тыс. человек. В 2024 году этот показатель вырос до 272 тыс. человек. В это число входили люди, занимающиеся фигурным катанием и на любительском уровне.