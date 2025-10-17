Даниил Медведев отметил, что у него не было мыслей брать паузу в выступлениях

В августе он впервые с 2019 года покинул топ-15 мирового рейтинга

Даниил Медведев © AP Photo/ Adam Hunger

ТАСС, 17 октября. Российский теннисист Даниил Медведев осознавал, что длительный перерыв в выступлениях положительно не сказался бы на его карьере. Об этом Медведев рассказал "Спорт-Экспрессу".

В августе этого года Медведев по итогам Открытого чемпионата США (US Open) впервые с 2019-го покинул топ-15 мирового рейтинга. На трех последних турнирах спортсмен доходил до полуфинальной стадии.

"Такие мысли [взять паузу] могут быть, если у тебя произошло тотальное выгорание. У меня было выгорание в плане результатов. Не понимал, почему у меня нет игры. Но осознавал, что длительный перерыв мне ничего не даст. Опять же, если говорить рационально, то на Открытом чемпионате Австралии лучше быть в числе 16 сеяных, чем в 32. Играть в третьем круге с [Карлосом] Алькарасом или [Янником] Синнером абсолютно не хочется. Чтобы такого не было, нужно не брать перерыв. Поэтому мыслей таких не было. Рад, что показываю хороший теннис", - сказал Медведев.

Медведеву 29 лет, он занимает 14-е место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). В 2022 году спортсмен 16 недель был первой ракеткой мира, на его счету 20 титулов ATP, в 2021 году в составе российской команды Медведев выиграл Кубок ATP и Кубок Дэвиса. Россиянин шесть раз доходил до финалов турниров Большого шлема, но сумел победить лишь на Открытом чемпионате США в 2021 году. Последний титул Медведев завоевал в мае 2023 года, победив на турнире в Риме.