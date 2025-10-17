Александра и Макар Игнатовы покрестили сына

Александра и Макар Игнатовы © Вероника Зорина/ ТАСС

МОСКВА, 17 октября. /ТАСС/. Серебряный призер Олимпийских игр в Пекине в одиночном катании Александра Игнатова (до замужества - Трусова) и ее муж Макар Игнатов обвенчались и покрестили сына Михаила. Об этом фигуристка сообщила в своем Telegram-канале.

Александра и Макар Игнатовы поженились в 2024 году. 6 августа 2025 года у пары родился сын.

Игнатовой 21 год. Помимо серебра Олимпийских игр 2022 года, она завоевывала бронзовую медаль чемпионата мира 2021 года и становилась серебряным и бронзовым призером чемпионатов Европы.