Португальский гонщик погиб на финальном этапе ралли Марокко

Жорже Брандау было 47 лет

© Dean Mouhtaropoulos/ Getty Images

РАБАТ, 17 октября. /ТАСС/. Португальский мотогонщик Жорже Брандау погиб в результате аварии на заключительном, пятом этапе ралли Марокко. Об этом сообщает издание Mundo Deportivo.

"Сегодня во время пятого этапа ралли Марокко, который проходит по кольцу вокруг Эрфуда, мотоциклист Жорже Брандау, участвовавший в гонке во второй раз, упал в дюнах на 214-м километре. Он был быстро доставлен медицинским вертолетом в больницу в Эрфуде, где, к сожалению, скончался", - сообщили организаторы соревнований.

Брандау было 47 лет, он выступал за команду Old Friends Rally Team. В прошлом году португалец впервые принял участие в ралли "Дакар" в классе багги в качестве штурмана испанца Карлоса Венто.