53-летний Яромир Ягр начал 38-й сезон в профессиональном хоккее

Нападающий вышел на лед в игре чемпионата Чехии в составе "Кладно"

Редакция сайта ТАСС

Нападающий "Кладно" Яромир Ягр © AP Photo/ Petr David Josek

ТАСС, 17 октября. Двукратный обладатель Кубка Стэнли чешский нападающий Яромир Ягр в 53 года начал свой 38-й сезон на профессиональном уровне.

Ягр вышел на лед в игре чемпионата Чехии в составе "Кладно". Команда проводит 15-й матч в текущем сезоне, старт которого Ягр пропустил из-за травмы.

Нападающий был выбран "Питтсбургом" под общим пятым номером на драфте Национальной хоккейной лиги (НХЛ) в 1990 году, в составе команды игрок дважды стал обладателем Кубка Стэнли (1991, 1992). Чех провел 1 733 матча в регулярных чемпионатах НХЛ, в которых набрал 1 921 очко (766 шайб + 1 155 результативных передач), по общему числу результативных действий нападающий занимает второе место в истории лиги, уступая лишь канадскому форварду Уэйну Гретцки (2 857). Вместе с национальной командой хоккеист завоевал золото (1998) и бронзу (2006) Олимпийских игр, дважды побеждал на чемпионатах мира (2005, 2010).

В локаутном сезоне-2004/05 и с 2008 по 2011 год Ягр выступал за омский "Авангард". В составе команды он стал обладателем Кубка европейских чемпионов (2005). Ягр с 2018 года выступает за "Кладно", где начинал карьеру в сезоне-1988/89. Он также является совладельцем команды. В прошлом сезоне форвард забросил 5 шайб и сделал 11 результативных передач в 39 матчах.