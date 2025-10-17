ЦСКА победил "Торпедо" в 700-м матче Никитина в КХЛ

Встреча завершилась со счетом 1:0 в пользу армейцев

Главный тренер ЦСКА Игорь Никитин © Софья Сандурская/ ТАСС

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 17 октября. /ТАСС/. Московский ЦСКА одержал победу над нижегородским "Торпедо" со счетом 1:0 в матче регулярного чемпионата Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла в Нижнем Новгороде.

Единственную шайбу на 21-й минуте забросил игрок ЦСКА Дмитрий Бучельников. Наставник ЦСКА Игорь Никитин провел 700-й матч в качестве главного тренера в КХЛ.

ЦСКА прервал свою серию из трех поражений в КХЛ. "Торпедо" проиграло в шестой раз в семи последних матчах. Единственную победу за этот период клуб из Нижнего Новгорода одержал над астанинским "Барысом" (5:3). Московская команда располагается на 8-м месте в турнирной таблице Западной конференции, набрав 16 очков в 16 матчах. "Торпедо" набрало 19 очков в 18 играх и занимает 3-е место на Западе.

В следующем матче "Торпедо" 19 октября дома сыграет против тольяттинской "Лады", ЦСКА на следующий день примет минское "Динамо".