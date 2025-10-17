Овечкин вышел на чистое 25-е место по матчам в регулярных чемпионатах НХЛ

Домашний матч против "Миннесоты" стал для нападающего 1 496-м

Редакция сайта ТАСС

Александр Овечкин © Сергей Бобылев/ ТАСС

ВАШИНГТОН, 18 октября. /ТАСС/. Российский нападающий "Вашингтона" Александр Овечкин вышел на чисто 25-е место по количеству проведенных матчей в регулярных чемпионатах Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Домашний матч против "Миннесоты" стал для Овечкина 1 496-м в регулярных чемпионатах НХЛ. Он обошел по этому показателю серебряного призера Олимпийских игр 2002 года и бывшего американского защитника ряда клубов североамериканской лиги Фила Хаусли (1 495).

На 24-м месте располагается обладатель Кубка Стэнли 1999 года в составе "Далласа" и экс-форвард сборной США Майк Модано (1 499). Рекордсменом является двукратный победитель Олимпиады Патрик Марло. Бывший канадский нападающий большую часть карьеры провел в "Сан-Хосе" и завершил карьеру в 2022 году.