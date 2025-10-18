Первый гол Овечкина в сезоне НХЛ помог "Вашингтону" обыграть "Миннесоту"

Российский форвард забросил 898-ю шайбу в регулярных чемпионатах

Редакция сайта ТАСС

Нападающий "Вашингтона" Александр Овечкин © Patrick Smith/ Getty Images

ВАШИНГТОН, 18 октября. /ТАСС/. Российский нападающий "Вашингтона" Александр Овечкин забросил первую шайбу в текущем сезоне Национальной хоккейной лиги (НХЛ) и довел общее количество голов в регулярных чемпионатах до 898.

"Вашингтон" дома одержал победу над "Миннесотой" со счетом 5:1. В составе победителей заброшенными шайбами отметились Дилан Строум (18-я и 52-я минуты), Алексей Протас (38), Овечкин (42) и Том Уилсон (59). У проигравших отличился Маркус Юханссон (37). Российский нападающий "Миннесоты" Кирилл Капризов остался без набранных очков впервые со старта регулярного чемпионата. В предыдущих четырех играх форвард забросил 4 шайбы и сделал 5 результативных передач.

Для Овечкина это первый гол в нынешнем регулярном чемпионате НХЛ, россиянин прервал личную антирекордную серию. Капитан "Вашингтона" в третий раз в карьере не смог забросить шайбу в первых четырех матчах сезона. Прежде у форварда случались аналогичные серии в сезонах-2012/13 и 2023/24.

Овечкин забросил 567-ю шайбу в равных составах в регулярных чемпионатах НХЛ. По этому показателю он превзошел канадского форварда Горди Хоу (566) и занимает чистое второе место, уступая лишь канадскому нападающему Уэйну Гретцки (617). В прошлом сезоне Овечкин установил рекорд по числу голов в регулярных чемпионатах НХЛ, обойдя Гретцки (894). Капитан "Вашингтона" довел их количество до 898.

В игре с "Миннесотой" на счету Овечкина также результативная передача в эпизоде с первым взятием ворот. В активе капитана "Вашингтона" 4 очка (1 гол + 3 передачи) в пяти играх регулярного чемпионата.

"Вашингтон" занимает 2-е место в турнирной таблице Столичного дивизиона, набрав 8 очков в 5 матчах. "Миннесота" располагается на последней, 8-й позиции Центрального дивизиона с 4 очками после 5 игр. В следующем матче "Вашингтон" 19 октября примет "Ванкувер", "Миннесота" в этот же день сыграет в гостях против "Филадельфии".