Демин набрал 14 очков в первом предсезонном матче НБА за "Бруклин"

Российский баскетболист сыграл только в одном матче "предсезонки"

Баскетболист "Бруклина" Егор Демин © Evan Bernstein/ Getty Images

ВАШИНГТОН, 18 октября. /ТАСС/. "Бруклин" проиграл "Торонто" со счетом 114:119 в предсезонном матче Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

В составе "Бруклина" 14 очков набрал Егор Демин, который впервые сыграл за команду во время подготовки к новому сезону. Россиянин ранее был заявлен на игру против "Финикса" (111:109), но не появился на паркете, проведя игру на скамейке запасных.

26 июня "Бруклин" выбрал Демина на драфте НБА под общим восьмым номером. Он стал самым высоко задрафтованным игроком из России в истории лиги. Демину 19 лет, ранее он выступал за команды разных возрастов испанского "Реала", а после сезона-2023/24 решил переехать в США, приняв приглашение команды Университета Бригама Янга. В сезоне-2024/25 он в среднем за игру набирал 10,6 очка, делал 5,5 передачи, 3,9 подбора.

"Бруклин" провел последний предсезонный матч. Регулярный чемпионат команда начнет гостевой встречей против "Шарлотт" в ночь на 23 октября по московскому времени.